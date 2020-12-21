Мурашко считает, что ситуация с COVID-19 может стабилизироваться весной

https://static.news.ru/photo/10872bee-42ba-11eb-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стабилизация темпов пандемии COVID-19 в России может начаться весной, однако это напрямую зависит от скорости формирования популяционного иммунитета, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Напрямую всё зависит от скорости формирования популяционного иммунитета. В весенний период мы уже должны заходить со значительно меньшей заболеваемостью, — отметил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Популяционное исследование Роспотребнадзора стартовало в июне 2020 года. Тогда показатели коллективного иммунитета варьировались от 4 до 50%. В сентябре-октябре был зафиксирован двукратный рост иммунной прослойки.

За минувшие сутки в России скончались 511 человек, заболевших коронавирусом. Общее число жертв инфекции с начала пандемии составляет 50,8 тысячи человек.

За 24 часа выявлено 28,9 тысячи новых случаев заражения. Всего в стране заболели более 2,8 млн человек.

Из больниц выписаны 20,9 тысячи пациентов. Общее число выздоровевших составляет более 2,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва, Ставропольский край, Татарстан, Ленинградская, Астраханская и Московская области показывают уровень иммунной прослойки к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 45%, рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.