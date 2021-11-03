Мурашко: россияне стали вакцинироваться от COVID-19 в 5 раз быстрее

В России в четыре-пять раз выросли темпы вакцинации населения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости.

Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в четыре, в пять раз, — рассказал Мурашко во время рабочей поездки в Рязанскую область.

По словам министра, скоро начнутся новые поставки вакцины «Спутник Лайт» в регионы. Мурашко отметил, что власти замечают высокую востребованность данного препарата.

При этом министр обратился к гражданам, перенёсшим коронавирус, и попросил их пройти углублённую диспансеризацию. Это связано с тем, что после коронавируса велик риск возникновения осложнений, связанных прежде всего с работой сердца.

Ранее стало известно, что в России скоро завершится экспертиза детской вакцины от коронавируса, поскольку в последнее время в стране зафиксирован рост детской заболеваемости.

Первой страной в мире, где вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от пяти до 11 лет, стала Коста-Рика. По данным местного Министерства здравоохранения, 73% подростков в государстве в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19.