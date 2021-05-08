Мурашко: РФ получила индийский штамм COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что РФ получила индийский штамм коронавируса. Он добавил, что к вакцине от COVID-19 «Спутник Лайт» российского производства уже есть большой интерес.
Её (вакцину «Спутник Лайт». — NEWS.ru) только зарегистрировали. Да, интерес большой, — заявил министр, отвечая на вопрос, поступают ли заявки на препарат от других государств.
Однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в РФ. Эффективность вещества составляет 79,4%. Показатель выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Он эффективен против всех новых разновидностей COVID-19. Серьёзных побочных эффектов после иммунизации «Спутником Лайт» не зарегистрировано.