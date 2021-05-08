Мурашко: РФ получила индийский штамм COVID-19

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Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон по окончании парада Победы на Красной площади почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Лидеры двух стран возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Прах неизвестного советского воина был перенесён из братской могилы в Московской области и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Год спустя на этом месте появился мемориал...