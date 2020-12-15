Мурашко рассказал, сколько медработников получили выплаты за ноябрь

https://static.news.ru/photo/2680d8dc-3ed2-11eb-a4ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Свыше 800 тысяч человек, работающих с пациентами с COVID-19, получили выплаты за ноябрь 2020 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в целом выплаты получат более 900 тысяч человек.

Всего за ноябрь назначены выплаты 934 тыс. человек персонала медицинского и немедицинского, которые оказывают помощь пациентам, — отметил Мурашко, слова которого приводит ТАСС.

Столичные врачи выявили 5418 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 15 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в больницы Москвы госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 419 человек.

Общее число инфицированных за время пандемии в Москве достигло 703 502.

Ранее NEWS.ru писал, что протекание COVID-19 у детей происходит реже и легче, нежели у взрослых, однако они зачастую являются переносчиками коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.