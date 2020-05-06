Общество

Мурашко рассказал об успехе доклинических испытаний вакцины от COVID-19

12:53, 06 мая 2020 330
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о доклинических испытаниях российской вакцины от коронавируса. По его словам, уже есть обнадёживающие результаты.

Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины, <...> есть обнадёживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать, — цитирует его РИА Новости.

В мире более 3,6 млн инфицированных, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели. В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли 1,5 тысячи.

Ранее, как писал NEWS.ru, израильские учёные выявили антитела, которые атакуют коронавирус в организме заражённого. Их предполагается использовать для создания вакцины, заявил министр обороны Нафтали Беннет. О прорыве в работе специалистов он сообщил по итогам визита в секретную лабораторию Института биологических исследований, где ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме человека.

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