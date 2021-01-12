Мурашко рассказал об улучшении ситуации с лекарствами в России

https://static.news.ru/photo/6f02549c-54c5-11eb-b252-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребность в лекарственных препаратах в России на сегодняшний день обеспечена в полной мере. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Данные он обнародовал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией, передаёт ТАСС.

По словам главы Минздрава, увеличенное производство «покрывает отечественные потребности».

По ряду позиций, которые не производятся в РФ, Министерство промышленности и торговли развозит с 30 декабря лекарственные препараты по регионам, что также закрывает потребность на сегодняшний день в лекарственных препаратах, — рассказал Мурашко.

Министр заверил, что по объёму лекарств, находящихся в обороте, ситуация значительно улучшилась.

В ноябре 2020 года, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин потребовал от правительства не перекладывать на россиян вину за дефицит лекарственных препаратов. Глава государства рекомендовал увеличить производство, чтобы обеспечить возросший во время пандемии спрос.