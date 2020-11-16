Мурашко рассказал об амбулаторном и стационарном лечении коронавируса

https://static.news.ru/photo/82b2379c-27fb-11eb-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 17 препаратов от коронавируса используют российские врачи на амбулаторном этапе и 32 в стационарах, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время действуют методические рекомендации ведомства девятого пересмотра, куда внесены самые современные схемы лечения.

Они включают, в общей сложности, около 17 препаратов для амбулаторно-поликлинической терапии, амбулаторно-поликлинического этапа, в общей сложности это основные препараты, — рассказал он.

Мурашко добавил, что 32 препарата применяются для формуляра стационарного применения, передаёт «Россия 24».

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, в настоящее время для пациентов с COVID-19 развёрнуты 263 тысячи больничных коек.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Выписывать пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) можно после одного отрицательного теста на заболевание, а не двух. Соответствующий указ главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой размещён на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов.