Мурашко рассказал о состоянии пациентов из Казани после перелёта в Москву

https://static.news.ru/photo/4bd60562-b335-11eb-b970-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Пострадавшие при нападении на казанскую гимназию, доставленные спецбортом МЧС в Москву, хорошо перенесли полёт. Сейчас их перевозят в столичные больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Самолёт приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский во второй половине дня 12 мая. Он доставил девятерых пострадавших — пятерых детей и четырёх взрослых. На аэродроме его встретили бригады медиков на реанимобилях.

Пациенты из Казани хорошо перенесли перелёт в Москву. В настоящее время специализированные бригады доставляют их в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи, — сказал Мурашко.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. По данным МВД и СК, нападавшим был 19-летний молодой человек. Его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Ему грозит пожизненное заключение.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, ещё 23 ранены. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура, в Казани прошли похороны погибших.

Ранее казанские медики рассказали, что пятеро детей остаются в тяжёлом состоянии и один — в крайне тяжёлом. Однако каких именно пациентов доставили в Москву, не уточняется.