Мурашко заявил об увеличении числа заболевших коронавирусом повторно

Среди людей, уже перенёсших коронавирус, увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма «омикрон», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передаёт РИА Новости. По его словам, число повторно заразившихся возросло от 5 до 10 раз. Он назвал ситуацию напряжённой, посоветовав россиянам соблюдать меры безопасности и заботиться о своём здоровье.

Среди переболевших в том числе увеличилось количество повторных заболеваний в связи с приходом нового штамма, по разным сегодня исследованиям, мы видим от 5 до 10 раз. Поэтому ситуация напряжённая, и каждому необходимо позаботиться о своём здоровье, — сказал глава ведомства.

Ранее Мурашко сообщил, что у «омикрона» нет уникальных симптомов, но есть определённые отличия от предыдущих штаммов коронавируса. По словам главы ведомства, к основным симптомам относятся головная боль, насморк, чиханье и усталость.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, заразившийся «омикрон»-штаммом коронавируса, становится заразным уже в первые сутки, поэтому риск распространения инфекции очень высок. Она подчеркнула, что инфицированный становится заразным ещё до того, как он сам понимает, что испытывает недомогание.

По данным на 20 января, за сутки в России выявлено 38 850 новых случаев COVID-19, что стало максимумом с 13 ноября 2021 года. При этом в столице впервые с начала пандемии выявлено более 10 тысяч заражений за 24 часа. Отмечается, что общее число заражённых составило 10 899 411 человек, общее число умерших выросло на 684 человека, до 323 376 человек. Выздоровели 24 478 человек, общее число выздоровевших составило 9 925 855 человек.