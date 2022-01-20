Мурашко рассказал о разработке новых лекарств от коронавируса

В России ведётся разработка и клинические испытания нескольких новых лекарств от коронавируса. Препараты, уже прошедшие тестирование и одобренные Минздравом, применяются для лечения пациентов, в том числе заразившихся штаммом «омикрон». Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас идёт в том числе разработка и клинические испытания ряда новых препаратов для лечения ковид-инфекции, — заявил министр.

Глава Минздрава добавил, что те препараты, которые уже включены в методические рекомендации ведомства, применяются в ходе стационарного и амбулаторного лечения пациентов с коронавирусом, включая тех, кто заразился новым штаммом «омикрон». Министр подчеркнул, что их эффективность подтверждена в то числе публикациями в международной литературе.

Ранее Мурашко сообщил, что Россия передала Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все документы для одобрения отечественной вакцины «Спутник V». По его словам, визит экспертов организации в Россию ожидается в феврале.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что исследования итальянских учёных подтвердили эффективность «Спутника V» против штамма «омикрон». Причём российская вакцина показала более высокую степень защиты, чем препарат от Pfizer.