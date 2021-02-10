Мурашко рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в регионах

https://static.news.ru/photo/f676605e-6b99-11eb-8aba-96000091f725_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Участие в вакцинации от COVID-19 принимают все российские регионы, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, для массовой вакцинации граждан отгружено уже свыше четырёх миллионов доз двухкомпонентного препарата.

Два миллиона доз отгружены и находятся в пути, — добавил глава Минздрава в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

Он также рассказал, что на сегодняшний день развёрнут 3741 пункт, где можно привиться от коронавируса. При этом качество вакцинации, отметил Мурашко, обеспечивается на каждом этапе: от начала производства до хранения препарата.

Как писал NEWS.ru, ранее Мурашко заявил, что COVID-19 в России отступает, количество пациентов, находящихся под наблюдением с этим диагнозом, за последние три недели снизилось более чем на 30%. Он уточнил, что под медицинским наблюдением в российских регионах продолжают оставаться порядка 800 тысяч пациентов с коронавирусом или с подозрением на него. При этом министр отметил позитивный эффект от массовой вакцинации против COVID-19.