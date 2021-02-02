Мурашко рассказал, кто должен вакцинироваться от COVID-19 в первую очередь

https://static.news.ru/photo/3549d11e-6549-11eb-a10c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинацию от коронавирусной инфекции в первую очередь должны проходить пожилые люди, поскольку у них более высокие риски тяжёлого течения заболевания. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Граждане старше 60 лет должны проходить вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в приоритетном порядке, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что пожилым людям необходимо вакцинироваться, поскольку при заражении коронавирусом болезнь у них может пройти в тяжёлой форме. Она пояснила, что организм пожилого человека не может «адекватно» реагировать на столкновение с незнакомым вирусом. Пенсионеры более длительно восстанавливаются, у переболевших не сразу возвращается вкус и запах. Пожилые люди быстрее устают, испытывают головные боли, а у некоторых по-прежнему не проходит одышка.

Как писал NEWS.ru, академик РАН Виталий Зверев считает, что весной в России может произойти новая вспышка коронавирусной инфекции. Он пояснил, что иммунная прослойка у россиян ещё недостаточно высокая, поэтому можно ожидать увеличения заболеваемости. Специалист отметил, что при высоких темпах вакцинации населения значительного скачка новых случаев заболевания, возможно, удастся избежать.