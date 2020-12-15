Мурашко рассказал, как болеют коронавирусом дети

https://static.news.ru/photo/a5760ba8-3ec3-11eb-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Протекание COVID-19 у детей происходит реже и легче, нежели у взрослых, однако они зачастую являются переносчиками коронавируса, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Дети новой коронавирусной инфекцией болеют реже и легче. Это, конечно же, очень позитивный формат по течению этого заболевания, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что на сегодняшний день существуют различные научные публикации, свидетельствующие, что дети, сами не ведая того, становятся переносчиками возбудителя заболевания. Далее происходит цепная реакция — каждый родитель хочет обнять, приласкать своего ребёнка и попадает в группу риска.

В заключение Мурашко заверил, что комплекс мероприятий, который используется для профилактики COVID-19, подразумевает как защиту самого ребёнка, так и его родственников.

Столичные врачи выявили 5418 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 15 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в больницы Москвы госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 419 человек.

Общее число инфицированных за время пандемии в Москве достигло 703 502.

Ранее NEWS.ru писал, что испытание вакцины от коронавируса «Спутник V» на беременных проведут после завершения исследования на детях и взрослых, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.