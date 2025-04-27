Мурашко раскрыл успехи России в лечении онкологии Глава Минздрава Мурашко: выживаемость пациентов с онкологией в России выросла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Михаил Мурашко

Выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями в России выросла за пять лет на 9%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей. По его словам, которые приводит РИА Новости, это колоссальный успех страны в борьбе с этим заболеванием.

Реализация проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями позволила не только изменить кардинальную инфраструктуру, насытить ее современным оборудованием, это дало возможность значительного увеличения технологичности и эффективности работы, — пояснил он.

Ранее в России была отозвана регистрация двух препаратов для лечения рака крови иностранного производства. Права на них принадлежат американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb — одной из немногих, что ушли с российского рынка после начала спецоперации.

До этого стало известно, что в России вакцина от рака будет бесплатной. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург добавил, что препарат будет лечить меланомы, рак почки, легких и многие другие разновидности онкозаболеваний. В стране более 600 тысяч онкобольных, и их число может вырасти, поэтому сейчас создание онковакцины является одной из приоритетных задач правительства.