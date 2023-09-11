Владимир Сахмеев

Мурашко рапортовал о победе над алкогольным разгулом 1990-х Мурашко: за 15 лет число алкоголя на душу населения снизилось более чем вдвое

11 сентября 2023 в 11:55

Фото: Денисов Роман/Фотохроника ТАСС

Россия. Москва. 1 августа 1993 г. Торговые ряды со спиртным у проходной завода АЗЛК