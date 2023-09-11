Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что за последние 15 лет объем этанола на душу населения в год в России снизился с 18 литров до 8,62 литра. Об этом он со ссылкой на данные ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения пишет в колонке РБК. По словам министра, российскому здравоохранению удалось преодолеть «алкогольный разгул» 1990-х годов и перспективной задачей становится воспитание интереса к здоровому образу жизни.
В 2019 году на одного человека в год приходилось 9,06 л этанола, в 2021 году — 8,82 л, а в 2022 году — уже 8,62 л. При этом 15 лет назад этот показатель составлял 18 л на душу населения в год! <...> Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный «разгул», и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта «Демография», направлены на формирование другой моды — на здоровый образ жизни и социальную успешность, — пишет Мурашко.
При этом глава Минздрава отмечает, что каждый четвертый пациент стационаров имеет проблемы здоровья, связанные с употреблением алкоголя. Мурашко призывает не обманываться утверждениями, что небольшие дозы алкоголя безвредны для организма и настаивает, что спиртное не помогает бороться со стрессом, а только усугубляет его влияние. Также он обратил внимание на статистику МВД, по данным которого 24,4% расследованных преступлений в России совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин призвал родителей не закупать на праздничный стол для детей газировку, стилизованную под бутылку шампанского. По его данным, такое подражательство взрослым привычкам может способствовать тому, что ребенок уже в подростковом возрасте основательно познакомится с алкоголем.