Мурашко оценил публикацию Lancet о российской вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/bda5d4f0-6b9c-11eb-ae3f-96000091f725_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прокомментировал публикацию промежуточной информации о вакцине от COVID-19 «Спутник V» в научном журнале Lancet.

Он напомнил, что материал касается первых промежуточных сведений об эффективности третьего этапа клинических исследований препарата.

Опубликованы они в уважаемом в научном мире медицинском журнале Lancet, — отметил глава Минздрава в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

По его словам, подтверждена эффективность вакцины свыше 91% как профилактического средства и почти в 100% случаев — как защита от тяжёлого течения болезни для всех пациентов в возрасте от 18 лет.

Уровень доверия и контроль качества по данному направлению — самые высокие стандарты, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал появление в медицинском журнале Lancet публикации о «Спутнике V». По его словам, это подтверждает авторитет как препарата, так и издания.

Научный журнал Lancet 2 февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». По информации журнала, эффективность вакцины составила 91,6% на основе анализа данных 19 866 добровольцев, получивших первую и вторую инъекции вакцины или плацебо. На момент достижения финальной контрольной точки было 78 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.