Мурашко призвал студентов привиться до начала учебного года

Студентам необходимо привиться от коронавируса до начала нового учебного года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Студентам обязательно необходимо вакцинироваться. Перед началом учебного сезона важно, чтоб все студенты прошли вакцинацию, — цитирует агентство слова министра.

Он пояснил, что на формирование иммунитета после вакцинации необходимо 42 дня. Для того чтобы 1 сентября учебный год начался без сбоев, студенты должны успеть привиться до середины июля.

Ранее сообщалось, что в связи со всплеском заболеваемости коронавирусом многие московские вузы перешли на удалённый или смешанный формат работы. Ректор МГУ Виктор Садовничий распорядился летнюю сессию и госаттестацию провести онлайн.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что темпы вакцинации в России остаются низкими, при этом ситуация с коронавирусом в стране — тревожная. Она призвала россиян позаботиться о собственном здоровье и безопасности окружающих.