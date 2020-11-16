Мурашко признал увеличение числа больных с пневмониями

https://static.news.ru/photo/fc4a3210-27fd-11eb-badc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пациентов с пневмониями в России в сравнении с прошлым годом стало больше. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью на канале «Россия 24».

По сравнению с предыдущим годом сегодня количество пациентов с пневмониями выше, — цитирует его РИА Новости.

Мурашко добавил, что в период пандемии COVID-19 людям нужна особая защита, и призвал делать прививку от пневмококка, которая действует несколько лет. По его мнению, она позволит организму мобилизовать дополнительные силы.

Ещё одной формой защиты в период пандемии коронавируса Мурашко назвал вакцинацию от гриппа. Кроме того, он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности.

Ранее главврач ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников назвал способы, которые позволят снизить риск заболевания пневмонией. При этом доктор подчеркнул, что его рекомендации относятся как к пневмонии, провоцируемой COVID-19, так и к другим видам вирусных заболеваний.

Речь идёт прежде всего о вакцине от гриппа. Многие высказывают сомнения об эффективности прививок от гриппа, но врач напомнил, что любая вакцина не гарантирует 100% защищённость от болезни, но значительно снижает риск её появления и развития, писал NEWS.ru.