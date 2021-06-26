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Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в мегаполисах

12:52, 26 июня 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»

В российских мегаполисах идёт подъём заболеваемости коронавирусом, гражданам необходимо обезопасить себя, сделав прививку, предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что чем быстрее люди получат вакцину, тем лучше, а лето — самый удобный период для введения препарата, однако к врачу нужно сходить до отпуска, обезопасить себя и обеспечить дополнительные годы жизни.

В России прививают от COVID-19 во всех регионах. Минздрав РФ в августе 2020-го зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи. Её назвали «Спутник V». Также в РФ разработаны препараты от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвёртой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

Накануне первые серии препарата «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. Его применят в основном для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных людей. Мурашко добавил, что темпы вакцинации в РФ от коронавируса следует ускорить, поскольку идёт подъём заболеваемости. По его словам, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше вакцинируются от коронавируса, тем лучше.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что прививаться от коронавирусной инфекции можно при любом уровне антител и прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.

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