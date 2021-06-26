Мурашко предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в мегаполисах

В российских мегаполисах идёт подъём заболеваемости коронавирусом, гражданам необходимо обезопасить себя, сделав прививку, предупредил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил , что чем быстрее люди получат вакцину, тем лучше, а лето — самый удобный период для введения препарата, однако к врачу нужно сходить до отпуска, обезопасить себя и обеспечить дополнительные годы жизни.

В России прививают от COVID-19 во всех регионах. Минздрав РФ в августе 2020-го зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса, созданную НИЦЭМ имени Гамалеи. Её назвали «Спутник V». Также в РФ разработаны препараты от коронавирусной инфекции — «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвёртой отечественной вакцины «Спутник Лайт».

Накануне первые серии препарата «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. Его применят в основном для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных людей. Мурашко добавил, что темпы вакцинации в РФ от коронавируса следует ускорить, поскольку идёт подъём заболеваемости. По его словам, желательно, чтобы люди понимали, что чем раньше вакцинируются от коронавируса, тем лучше.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что прививаться от коронавирусной инфекции можно при любом уровне антител и прививка не может нанести какой-то вред из-за их наличия.