Мурашко предложил госпитализировать всех пенсионеров с коронавирусом

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Пожилых людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, желательно госпитализировать даже в случаях лёгкого протекания болезни. Такое мнение высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, это необходимо в том числе для того, чтобы не допустить обострения заболевания.

Сегодня у нас достаточно коечного фонда. Лучше госпитализировать раньше, и даже категорию старше 80 лет. Ничего страшного — при заболевании положить, даже с профилактической целью, не дожидаясь каких-то осложнений тяжёлых, — сказал Мурашко.

Ранее замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по клинико-аналитической работе Наталья Пшеничная заявила, что смертность от COVID-19 среди пожилых людей в десятки раз выше, нежели от гриппа.

Между тем, как сообщила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Жанна Понежева, риск инфицирования с риском тяжёлого течения болезни в равной степени существует для всех возрастных групп, писал NEWS.ru.

Старшее поколение сейчас считается более уязвимым, прежде всего, потому, что организм пожилых людей меньше способен противостоять обострению хронических заболеваний, которое провоцирует коронавирусная инфекция.