Мурашко поздравил медработников в Новым годом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравил всех медицинских работников, а также учащихся и преподавателей медвузов страны с наступающим Новым годом. Глава ведомства пожелал им здоровья и счастья в 2021 году.

Он отметил, что уходящий год был трудным, но вместе с тем в нём было много того, чем можно гордиться.

Прежде всего — это наше сплочение, готовность противостоять серьезнейшим вызовам, таким как пандемия. Медицинский работник стал поистине национальным героем, каждый житель страны ощутил теплоту и заботу с вашей стороны, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Минздрава.

Он также отметил, что чувство особой гордости вызывает тот факт, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая уже доказала свою высокую эффективность и применяется на практике.

Мурашко поблагодарил всех, кто внёс посильный вклад в развитие здравоохранения в 2020 году и добавил, что впереди много «кропотливой и созидательной работы».

Уже с 1 января в стране стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. Мы постараемся поднять инфраструктуру для оказания этой, самой близкой и востребованной людьми помощи на качественно новый уровень, чтобы наши граждане ощутили реальные перемены к лучшему, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал, что Мурашко назвал одной из приоритетных задач на следующий год победу над коронавирусом. При этом он отметил высокую компетенцию российских врачей по оказанию медицинской помощи и тактике ведения пациентов.