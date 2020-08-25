Мурашко: повторное заражение главы Тувы COVID-19 пока не подтверждено

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Свыше 30 тысяч интернет-ресурсов с негативным содержанием для молодёжи подверглись блокировке с начала 2020 года в России согласно материалам МВД, заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Сергей Кравчук.

Соответствующая информация была озвучена 25 августа в ходе круглого стола в Общественной палате РФ. Только в текущем году во взаимодействии с Роскомнадзором и Генеральной прокуратурой по материалам МВД был ограничен...