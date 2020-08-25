Мурашко: повторное заражение главы Тувы COVID-19 пока не подтверждено

https://static.news.ru/photo/151f11c4-e6c3-11ea-9310-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что у Минздрава пока нет информации, подтверждающий повторное заражение главы Тувы Шолбана Кара-оола коронавирусом.
У нас нет данных по подтверждению, что это повторное заболевание, — сказал Мурагко в ходе рабочей поездки в Калужскую область.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого в начале лета был диагностирован коронавирус, сообщил, что вновь заразился этой инфекцией. В первый раз об инфицировании он рассказал в соцсетях 25 мая. Сейчас главу направлен в Москву на дополнительное обследование. Самочувствие Кара-оола расценивается как стабильное. Всё необходимое лечение ему было оказано в Кызыле. В настоящий период глава региона работает в дистанционном режиме и держит на контроле особо важные вопросы. Его обязанности временно исполняет его первый заместитель Александр Брокерт.