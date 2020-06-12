Мурашко посоветовал при планировании отдыха быть готовыми поменять планы

https://static.news.ru/photo/9edee9f8-acca-11ea-8b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время летнего отдыха россияне должны быть готовы поменять планы в любой момент. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что ситуация в стране с пандемией коронавируса меняется, но при этом нельзя рассчитывать, что место отдыха может оказаться безопасным и спокойным.

Мы должны быть готовы, в том числе поменять свои планы, если это будет касаться лично нашего здоровья или ситуации в том месте, куда мы планируем наш визит, — цитирует его РИА Новости.

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции, писал NEWS.ru.