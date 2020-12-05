Мурашко озвучил рекомендации по введению ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/38332256-370c-11eb-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал рекомендации по введению ограничительных мер по COVID-19 в регионах.

Мероприятия, ограничивающие передачу инфекционного процесса, должны вводиться локально в тех регионах, где идёт рост заболеваемости, — сообщил он во время рабочей поездки в Калининград.

По его словам, необходимо сохранять профилактические мероприятия, чтобы уровень заболеваемости начал снижаться. В первую очередь, отметил министр, нужно вакцинировать медработников и учителей, а после людей из групп риска.

Вот именно этот путь, профилактический путь, он эффективный, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что такие меры занимают определённый промежуток времени до формирования иммунитета и на этот период важно продолжать мобилизационные мероприятия, которые проводит медицинская служба. В частности, речь идёт об амбулаторном лечении. По словам главы Минздрава, правительство одобрило продление на январь обеспечения лекарствами за счёт федерального бюджета, пока сохраняется напряжённость, передаёт ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России является стабильной.

Как писал NEWS.ru, по данным на утро 5 декабря, в России обновлён рекорд по суточной заболеваемости COVID-19. Выявлено 28 782 случая заражения.