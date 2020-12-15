Мурашко: около 900 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся на дому

https://static.news.ru/photo/b2743020-3ed0-11eb-bfe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Порядка 900 тысяч жителей России, заразившихся коронавирусом, проходят лечение амбулаторно. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он пояснил, что в общей сложности от COVID-19 в стране лечатся более 1,1 млн человек. Из них на дому — 80%. Ещё 216 тысяч пациентов находятся в стационарах и 15 тысяч — на провизорных койках, поскольку их диагноз ещё не подтверждён.

Министр отметил, что в регионах нет нехватки больничных коек для пациентов с COVID-19. На местах активно и своевременно управляют госпитализацией.

Мы видим, что дополнительно выделенные средства для амбулаторного лечения пациентов оказали значительную эффективность по раннему началу противовирусной терапии, — цитирует чиновника ТАСС.

Мурашко также добавил, что на сегодняшний день свыше 800 тысяч медиков, которые работают с ковид-пациентами, получили выплаты за ноябрь.

За последние сутки в России было зафиксировано 26,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписано 24,8 тысячи пациентов. Жертвами инфекции стали 577 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин продлил срок действия программы по бесплатной выдаче лекарств лицам, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. На её реализацию будет дополнительно направлено 2,8 млрд рублей.