Мурашко: около 25 млн россиян получили прививки от гриппа

https://static.news.ru/photo/de6aae1c-0257-11eb-beca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что прививки от гриппа получили уже почти 25 млн россиян.

Уже провакцинировано почти 25 млн человек, в том числе почти 10 млн детей, — отметил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, вакцины против гриппа в объеме 10 млн доз для детей и 24 млн доз для взрослых поступили во все субъекты РФ. Более 5,5 тыс. человек привиты от COVID-19 в московских больницах.

Кроме того, министр добавил, что вакцинации подлежат все дети в возрасте с шести месяцев, передаёт ТАСС.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), активность вирусов гриппа в странах Европейского региона остаётся на межэпидемическом уровне. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ чаще выявлялось у взрослых и у детей в возрастной категории от 7 до 17 лет.

Как писал NEWS.ru, замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе пресс-конференции МИА «Россия сегодня» заявил, что грипп и коронавирус могут усилить, ослабить или же вовсе «не заметить» друг друга. На сегодняшний день неизвестно, как они будут взаимодействовать.