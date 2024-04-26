Мурашко объяснил, почему мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин Мурашко: мужчины в России живут на 10 лет меньше женщин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя продолжительность жизни мужчин в России на 10 лет меньше, чем у женщин, заявил на ХХ конгрессе «Мужское здоровье» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, причина заключается в меньшей заботе о здоровье, курении и злоупотреблении алкоголем.

Мужчины в России, к сожалению, живут в среднем на 10 лет меньше женщин, что связано с высокой заболеваемостью, распространенностью факторов риска — таких, как злоупотребление алкоголем и курение, а также меньшей приверженности заботе о своем здоровье, — сказал он.

Министр добавил, что с мужским фактором связана половина случаев бесплодия в браке. По его словам, это отражается на демографической ситуации в России. В связи с этим в стране в программу госгарантий внесены мероприятия по скринингу женского и мужского здоровья в рамках диспансеризации, заключил Мурашко.

Ранее из отчета итоговой коллегии Минздрава РФ в рамках «Дня национальных приоритетов: Продолжительная и здоровая жизнь» стало известно, что россияне за последние пять лет стали пить меньше алкоголя. Потребление алкоголя снизилось с 9,43 литра этанола на душу населения в 2018 году до 8,44 литра в 2023 году. Помимо этого, специалисты выяснили, что с 2020 года россияне стали в 3,5 раза чаще обращаться в медицинские организации за консультациями. Граждан стал больше интересовать здоровый образ жизни.