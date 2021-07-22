Мурашко назвал сроки публикации итогов исследований вакцин от COVID

Итоговый отчёт о клинических исследованиях вакцин от коронавируса будут обнародованы в конце 2021-го — начале 2022 года. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание» с общероссийской акцией #МыВместе.

Сегодня завершается наблюдение, к октябрю по вакцине «Спутник V» будут подготовлены уже отчёты. <...> По остальным вакцинам мы планируем, что конец 2021 года и начало 2022 года, — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что в первом квартале следующего года должны быть готовы итоги по препарату «КовиВак».

Выступая в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», организованной обществом «Знание», министр отметил, что объём исследований по вакцинам и наблюдений «колоссален». Он поблагодарил врачей и граждан, которые после вакцинации ведут дневники самонаблюдения. По его словам, этим занимаются более трети привившихся.

Ранее Мурашко заявил, что для ревакцинации подходят все разработанные в России вакцины. Он также рассказал, что продолжается работа над новыми препаратами, которые будут обеспечивать более длительную защиту от коронавируса.