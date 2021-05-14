Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/085a48a6-b6e7-11eb-bd7a-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, в целом она стабильная, сообщает РИА Новости.

При этом министр отметил, что в городах с высокой плотностью населения сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка.

Гражданам, имеющим хронические заболевания, а также тем, кто планирует поездки в санатории, глава ведомства порекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19.

Ранее Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны коронавируса. Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что третья волна COVID-19 в стране уже началась. Вирусологи считают, что предпосылками третьей волны можно считать рост заболеваемости в Москве. По их словам, столица наиболее адекватно показывает динамику роста, и подъёма можно ожидать и в других регионах.