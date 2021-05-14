Мурашко рассказал о ситуации с COVID-19 в России

Глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране. По его словам, в целом она стабильная, сообщает РИА Новости.
При этом министр отметил, что в городах с высокой плотностью населения сохраняется напряжённая эпидемиологическая обстановка.
Гражданам, имеющим хронические заболевания, а также тем, кто планирует поездки в санатории, глава ведомства
Ранее Мурашко призвал россиян прививаться, не дожидаясь третьей волны коронавируса. Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что третья волна COVID-19 в стране уже началась. Вирусологи считают, что предпосылками третьей волны можно считать рост заболеваемости в Москве. По их словам, столица наиболее адекватно показывает динамику роста, и подъёма можно ожидать и в других регионах.