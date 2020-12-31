Мурашко назвал штатной работу служб, оказывающих помощь больным COVID-19

https://static.news.ru/photo/cff77c38-4cef-11eb-8d0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России экстренные службы в новогодние праздники работают в штатном режиме. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Все экстренные службы работают в штатном режиме. И все медицинские работники находятся на своих местах рабочих, — цитирует руководителя ведомства РИА Новости.

Мурашко также отметил, что самая напряжённая работа в эти дни — у врачей скорой помощи. Это связано с тем, что в праздники увеличилось число ДТП. Кроме того, россияне получают больше травм.

Министр добавил, что помощь пациентам с коронавирусной инфекцией осуществляется в рабочем порядке.

Ранее Всемирная организация здравоохранения высоко оценила работу российских врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в статье, которую совместно написали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге и представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

В публикации также отмечается готовность россиян безвозмездно оказывать поддержку всем нуждающимся. ВОЗ подчёркивает, что тысячи жителей РФ присоединились к волонтёрскому движению. В частности, они доставляли пожилым людям лекарства и продукты питания, а также заботились о домашних животных, чьи хозяева оказались в больницах. Кроме того, ВОЗ обращает внимание, что волонтёры оказывали значительную помощь и медикам, писал NEWS.ru.