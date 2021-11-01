Мурашко назвал причину роста числа госпитализаций больных COVID-19

Распространение «дельта»-штамма COVID-19 привело к тому, что количество лиц, требующих госпитализации, выше, чем в предыдущие волны заболеваемости. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19 заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, добавив, что в девяти проблемных регионах отмечен недостаточный уровень вакцинации от коронавируса.

Мы видим, что в связи с распространением штамма дельта количество лиц, требующих госпитализации, тяжёлого течения и у лиц молодого возраста, выше, чем в предыдущие волны. Но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях, — подчеркнул Мурашко.

Он добавил, что недостаточный уровень вакцинации против коронавируса отмечен в ходе поездок в девять регионов России, где наблюдаются проблемы.

Особенно хотелось бы отметить категории лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжёлые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья, — добавил он.

Кроме того, Мурашко сообщил, что в минувшие выходные ведомством решена проблема нехватки вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом.