Мурашко назвал основные меры по снижению смертности в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что профилактика хронических заболеваний вносит огромный вклад в снижение смертности в стране. Он назвал первичную медико-санитарную помощь стратегическим направлением развития системы здравоохранения, а терапевта — главной фигурой в оказании помощи по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и их раннему выявлению, передаёт РИА Новости.

Реализация мер по профилактике хронических заболеваний вносит значительный вклад в снижение смертности населения от таких распространённых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные, — сказал Мурашко, приветствуя участников XVI Национального конгресса терапевтов.

В ходе своего выступления министр попросил медицинских работников принять участие в вакцинации и вовлекать в неё население страны.

Ранее Мурашко заявил, что сочетание вакцин от коронавируса и гриппа может усиливать их эффект. Он порекомендовал прививаться ими одновременно за один визит к врачу.

Глава ведомства добавил, что непривитые пациенты хуже переносят коронавирус, а после него ещё довольно долгое время у них могут быть проблемы со здоровьем. Самые тяжёлые осложнения отмечаются у пожилых пациентов.

Мурашко призвал россиян не затягивать с вакцинацией. Он предупредил, что в противном случае не удастся избежать введения новых ограничительных мер.