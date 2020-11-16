Мурашко назвал объём загрузки реанимационного фонда в регионах

https://static.news.ru/photo/50837e78-27f8-11eb-b1bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Реанимационный фонд в регионах России в настоящее время загружен менее чем на 25%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Наш резервный фонд реанимационный загружен сегодня менее чем на 25%, поэтому в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

В России 16 ноября зафиксирован новый рекорд по числу заболевших за сутки. За прошедшие 24 часа количество заразившихся россиян возросло на 22 778 человек. Коэффициент распространения COVID-19 в стране вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что ситуация с коронавирусом в России оценивается как напряжённая.