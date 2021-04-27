Мурашко назвал количество пациентов с COVID-19 в стационарах

https://static.news.ru/photo/050cbe80-a748-11eb-a1ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свыше 80 тысяч россиян, заразившихся коронавирусом, находятся в настоящее время в стационарах. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передаёт ТАСС.

Глава ведомства добавил , что ещё более 300 тысяч человек с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции находятся наблюдением медиков.

Сегодня более 300 тысяч человек находятся под наблюдением врачей и более 80 тысяч находятся в стационарах РФ, — сказал министр на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

Согласно данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зафиксировано 8063 новых случая заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 8039 пациентов. Жертвами инфекции стали 392 человека.

Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 4,7 млн человек. Из них выздоровели 4,4 млн и около 109 тысяч скончались.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки появления в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По её словам, это может произойти к сентябрю. При этом чиновница отметила, что всё будет зависеть от темпов вакцинации. Она также раскритиковала регионы за то, что они не придерживаются рекомендаций по снятию ограничений и это приводит к росту заболеваемости.