Мурашко назвал долю пациентов на ИВЛ из тяжелобольных COVID-19

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Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четыре недели подряд, однако наблюдается снижение темпов прироста, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передаёт пресс-служба Правительства РФ. Она отметила, что рост заражений наблюдается в 84 субъектах РФ, и только в Москве заболеваемость снижается.

Мы на прошедшей неделе первый раз видим снижение темпов прироста, темп прироста есть безусловно, но он составляет 63% в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя...