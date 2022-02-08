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Мурашко назвал долю пациентов на ИВЛ из тяжелобольных COVID-19

Мурашко: 2,8% из тяжелобольных COVID-19 россиян находятся на ИВЛ
16:04, 08 февраля 2022
Мурашко назвал долю пациентов на ИВЛ из тяжелобольных COVID-19 Аппарат искусственной вентиляции лёгких Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России из числа пациентов с COVID-19 2,8% находятся на ИВЛ и за последнюю неделю количество тяжелобольных выросло на 2400 человек. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого велась на YouTube-канале «Россия 24».

Эта цифра, дополнительно которых наблюдают сегодня реанимационные отделения, и 2,8 процента — из числа тяжёлых пациентов находятся на искусственной вентиляции и требуют дыхательной поддержки, — заявил глава Минздрава.

Ранее Мурашко сообщил, что более 90% людей, болеющих коронавирусом, проходят лечение амбулаторно.

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