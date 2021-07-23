Мурашко назвал число россиян, привившихся первым компонентом вакцины

К настоящему времени первую прививку от коронавируса сделали около 35 млн россиян. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

На сегодняшний день получили вакцины первый компонент, уже цифра близка к 35 миллионам человек, — сказал министр.

По его словам, за последнюю неделю число вакцинированных граждан возросло более чем на два миллиона.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал Минздрав активнее работать с регионами по вопросам вакцинации. Он подчеркнул, что им следует оказывать всё необходимое содействие, чтобы сделать прививку было просто, удобно и «не приходилось ждать в очередях или записываться за месяц».

Глава правительства добавил, что россиян необходимо информировать о важности вакцинации, отвечать на все интересующие вопросы, чтобы у граждан не оставалось сомнений по поводу прививки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России нарастают, граждане становятся более сознательными в этом вопросе.

Зампред правительства Татьяна Голикова считает, что к 1 ноября от COVID-19 будут привиты 80% россиян. По её словам, к достижению коллективного иммунитета близки уже 17 регионов.