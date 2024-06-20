Мурашко назвал число проходящих лечение от ботулизма россиян Мурашко: всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских больницах на лечении от ботулизма находится 301 россиянин, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, которые приводит ТАСС, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Медицинская помощь пострадавшим с диагнозом ботулизм оказывается в полном объеме. Всего сегодня под наблюдением специалистов в стационарах находится 301 человек, — отметил Мурашко.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 200 тонн продукции, которая стала причиной ботулизма в нескольких регионах России. Специалисты отобрали 700 проб биоматериала и провели более трех тысяч исследований.

Эксперты Роскачества в свою очередь предупредили — чтобы обезопасить себя от заражения ботулизмом, не следует употреблять консервы из вздутой упаковки и покупать их у частных лиц. Также важно обратить внимание на надписи: срок годности должен быть в норме, а текст в маркировке — не смазан.

Специалисты напомнили, что ботулизм является острым инфекционным заболеванием, вызванным токсином бактерии Clostridium botulinum. Он поражает нервную систему, что приводит к мышечному параличу и даже смерти, если не будет своевременно оказана медпомощь. При этом первоначально у заболевшего человека наблюдаются спазмы желудка и диарея.