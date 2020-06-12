Мурашко надеется на появление в России нескольких вакцин от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c2d74e5c-acbd-11ea-a577-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: duma.gov.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что ожидает появления в России одновременно нескольких вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом он сообщил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Я подчеркну, что вакцина — это лекарственный препарат. Поэтому, конечно же, мы ожидаем, что на рынке появится несколько препаратов, — сказал Мурашко.

По состоянию на пятницу, 12 июня, в мире более 7,5 млн заразились коронавирусом, более 421 тысячи умерли, свыше 3,5 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2023347 человек, на втором Бразилия — 802828.

Также в первом десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Германия.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

В России 511423 случаев инфицирования (+8987 за последние сутки), 269370 выздоровели (+8220 за последние сутки). Умерли 6715 человека (+183 за последние сутки).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России в НАО: 81 случай. При этом 32 человека выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 202935 (+1714 за последние сутки) заболевших, 118024 выздоровели (+2255 за последние сутки), 3187 умерли (+49 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, при лечении коронавируса необходимо рассматривать каждый случай индивидуально, а один конкретный препарат не может стать панацеей для всех пациентов.