Мурашко: медработники должны вне очереди получать места в детсадах

https://static.news.ru/photo/40afd2d4-b157-11ea-8ec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко поддержал инициативу «Единой России» законодательно закрепить право медицинских работников на внеочередное или первоочередное получение мест в детских садах.

Это очень важный элемент, поскольку медицинский работник должен своевременно приступить к исполнению профессиональных обязанностей, тем самым социальную свою функцию обеспечить в полном объёме, — цитирует Мурашко ТАСС.

С предложением на встрече главы Минздрава выступил секретарь единороссовского генсовета Андрей Турчак, предложивший включить врачей в перечень категорий граждан, которым положена льгота. Сейчас устроить ребёнка в детский сад вне очереди могут военнослужащие, пожарные, инвалиды, одинокие матери и многодетные семьи.

По мнению Турчака, решение «будет способствовать повышению привлекательности профессии».

Как писал NEWS.ru, 18 июля глава Росздравнадзора Алла Самойлова признала гибель 489 российских медработников, которые заразились коронавирусом за последние полгода. Чиновница не уточнила, сколько погибли при исполнении обязанностей, и для скольких COVID-19 оказался основной причиной смерти. Озвученное Самойловой число показало, что Россия может быть одним из мировых лидеров по смертности от коронавируса среди врачей.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ещё в мае уверяла , что в стране нет аномально высокой смертности среди сотрудников больниц.

В составляемый волонтёрами «Список памяти» с начала эпидемии попали 444 имени врачей, фельдшеров и медсестёр, погибших после заражения COVID-19.