Мурашко: массовая вакцинация от COVID-19 планируется после ноября-декабря

https://static.news.ru/photo/649784d0-eb86-11ea-862d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется после ноября-декабря.

По его словам, в первую очередь вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов.

Для групп риска первые вакцины начнут поступать в небольшом объёме уже в сентябре, а более массовый охват вакцинацией планируется после ноября-декабря, — отметил министр.

Он подчеркнул, что в данное время нарабатывается производство вакцины и ведутся пострегистрационные наблюдения. Формируются группы для дальнейшего исследования, из 40 тыс. добровольцев набрано уже больше 2,5 тыс. человек. Власти рассчитывают, что к ноябрю-декабрю поставки вакцины выйдут на максимальные объёмы.

Кроме того, Мурашко добавил, что также планируется развести по времени вакцинацию против гриппа и COVID-19 в осенне-зимний период, передаёт РИА Новости.

Ранее генеральный директор Центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России с начала регистрации первых заразившихся выявлено более 100 штаммов коронавируса. В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о невысокой изменчивости COVID-19. Тогда она заявила, что описаны только несколько десятков мутаций. Такое их количество Попова назвала «нормальным» для любого микроорганизма.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки), писал NEWS.ru.