Мурашко: февраль-март могут стать переломными в борьбе с пандемией в РФ

https://static.news.ru/photo/a59637fc-622c-11eb-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ближайшие месяцы, февраль и март, могут стать переломными в борьбе с пандемией коронавируса в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Я думаю, что февраль-март станут переломными моментами и пандемия начнёт отступать, — сказал глава Минздрава.

При этом Мурашко подчеркнул, что риск заражения COVID-19 остаётся высоким, поэтому необходимо продолжать соблюдать все меры безопасности, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, эксперты-вирусологи считают, что повышение заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время всё ещё возможно. Однако, по их мнению, это будут только короткие всплески.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году люди смогут полностью отказаться от масок. По её словам, такая надежда действительно есть.

К 29 января российские врачи выявили 19 238 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране с начала пандемии зафиксировано 3 813 048 инфицированных. Число выздоровевших увеличилось на 26 204 человек — до 3 255 462. Жертвами коронавируса стали 534 человека. Общее число летальных исходов достигло 72 185.