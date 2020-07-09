Мурашко: добровольцы неплохо переносят испытания вакцин от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/4b0da55e-c20e-11ea-b5eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что все клинические испытания вакцин от COVID-19 на добровольцах, проводящиеся сейчас в РФ, проходят в штатном режиме.

Все клинические исследования на добровольцах идут в штатном режиме, сегодня испытывается на двух площадках вакцина, это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят её неплохо, — рассказал министр в эфире телеканала «Россия-24».

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц, в том числе девушек, заявила заведующая терапевтическим отделением Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Светлана Волчихина.

К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. Клинические исследования планируется завершить до конца июля.

Как писал NEWS.ru ранее, китайская компания China National Biotec Group (CNBG) разрабатывает сразу две вакцины от коронавируса, одну уже испытали на людях. Препарат, создаваемый пекинским подразделением CNBG, способствовал безопасной выработке антител от коронавируса у всех 1120 здоровых испытуемых, которым ввели препарат.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.