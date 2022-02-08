Мурашко: дистанционное оформление больничных будет действовать до 15 марта

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что порядок дистанционного оформления больничных листов будет действовать до 15 марта. По его словам, это позволяет облегчить россиянам получение лекарств при болезни, пишет РИА Новости.

По прошествии недели в случае выздоровления больничный лист будет дистанционно закрыт и передан в Фонд социального страхования. Порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта, — сказал министр.

Он добавил, что если у пациента после недели больничного сохраняются симптомы заболевания или же его состояние ухудшается, то врач может продлить действие документа или же назначить госпитализацию. Также это даёт возможность выписать гражданину электронный рецепт или обеспечить доставку лекарства на дом.

Мурашко отметил, что это важное нововведение, поскольку ранее Минздрав получал сведения о сбоях в обеспечении бесплатными лекарствами, и при анализе было выявлено, что проблемы не связаны с нехваткой препарата на местах.

Ранее сообщалось, что в России из числа пациентов с COVID-19 2,8% находятся на ИВЛ и за последнюю неделю количество тяжелобольных выросло на 2400 человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

8 февраля в России выявлены 165 643 новых случая заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заболели более 13 млн россиян. Госпитализированы 20 185 человек. В то же время выписаны 81 188 перенёсших COVID россиян. Общее количество выздоровевших в настоящее время составляет 10,7 млн человек. В общей сложности от коронавируса в России скончался 336 721 человек. Число жертв инфекции за минувшие сутки составило 698. В Москве зафиксировано 12 902 новых случая заражения коронавирусом. За сутки в столице госпитализировали 1566 человек, скончались 85 жителей мегаполиса.

Ранее врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что на «омикроне» мутации коронавируса не закончатся. По её словам, в 2023 году возможно появление ещё одного штамма, сходного с «омикроном». Он может быть столь же заразным, но вызываемая им болезнь окажется более лёгкой.