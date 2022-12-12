Мундепа Хараидзе приговорили к четырем годам лишения свободы

Фото: Пресс-служба Тверского суда

Кетеван Хараидзе (слева)

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере муниципального депутата Кетеван Хараидзе, сообщает Sota. Ее взяли под стражу в зале суда. Хараидзе также оштрафовали на сумму в размере 700 тысяч рублей и запретили работать в государственных органах в течение двух лет после заключения.

В Telegram-канале уточнили, что с Хараидзе взыщут 5 млн рублей по иску представителя застройщика Олега Степанова. В четверг, 8 декабря, прокурор запросил для нее шесть лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве по сговору (статья 159 УК РФ).

Подсудимая и ее адвокат Михаил Бирюков считают дело полностью сфабрикованным. По их словам, показания понятых совпадают дословно, найденные у осужденной в кармане купюры не содержали отпечатков ее пальцев, а отношение Хараидзе к основной сумме взятки доказано не было.

На текущий момент Хараидзе является единственным независимым депутатом Тверского района.

Ранее бывшего председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский Илью Яшина признали виновным в публикации ложной информации о событиях в украинском городе Буче. Мещанский суд Москвы постановил, что после освобождения Яшину будет запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Президент России Владимир Путин на вопрос, не кажется ли ему такой приговор за слова «зверским», назвал нецелесообразными сомнения в решениях российского суда. Он также спросил, кто такой Яшин.