Мультипликатора Леонида Шварцмана похоронят во Владимирской области

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Леонид Шварцман

Советского и российского режиссера-мультипликатора, автора множества культовых отечественных мультфильмов Леонида Шварцмана похоронят 5 июля в селе Заречье Владимирской области, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма», пишет РИА Новости. Прощание с ним пройдет в тот же день в Доме кино в Москве.

Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино в 12:40, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района, — говорится в сообщении.

О том, что скончался один из самых известных отечественных мультипликаторов, стало известно накануне. В августе этого года классику советской и российской анимации могло исполниться 102 года. Леонид Шварцман тяжело болел, свои последние дни он провел в больнице.

Из-под пера режиссера вышли легендарные персонажи Чебурашка и котенок по имени Гав. Он принимал участие в создании картин «Снежная королева», «Аленький цветочек», «Дядя Степа», «Осторожно, обезьянки!» и многих других. Леонид Шварцман работал на «Союзмультфильме» с 1948 по 2001 год.