Мультипликатор Наумов поделился воспоминаниями о «Дяде Степе» Мазурина Мультипликатор: в СССР милиции верили, поэтому Дядя Степа обрел популярность

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Художник-иллюстратор Герман Мазурин

Герой поэтических произведений советского и российского писателя Сергея Михалкова — Дядя Степа — обрел популярность в СССР, так как в то время дети положительно воспринимали фигуру сотрудника милиции, рассказал NEWS.ru мультипликатор Владимир Наумов. По его словам, в СССР, кроме того, было мало положительных героев.

Во-первых, милиция у нас [в СССР] воспринималась детьми достаточно положительно. Если вспомнить мое детство, я 1957 года рождения, Дядя Степа уже был и в виде анимации, и в виде книг. Он все видел, всех спасал благодаря росту — застрявших где-то животных. И вообще, тогда было мало положительных героев. Какая-то Мурзилка неприятная — то ли кошка, то ли собака бегала, — добавил Наумов.

В Москве на 92-м году жизни умер советский и российский художник Герман Мазурин, ранее передавал Telegram-канал SHOT. По данным канала, еще два месяца назад он неудачно упал дома и был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Мазурин известен как создатель «Дяди Степы» для книги Сергея Михалкова. Как художник-иллюстратор он оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита»..