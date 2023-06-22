Мультимедийную выставку «Русский Азов» в Москве продлили на месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всероссийский проект «Русский Азов»

Российские корреспонденты, а также авторы и ведущие политических и семейных интернет-пабликов и групп проявили высокий интерес к мультимедийному проекту «Русский Азов», реализованному Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. По просьбам блогеров организаторы решили продлить экспозицию на ВДНХ в Москве на месяц, до конца июля.

Всероссийский проект «Русский Азов» стартовал 26 апреля в Московском историческом парке на ВДНХ. В мае-июне экспозиции открылись в парках Казани, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Саратова, Волгограда, Краснодара, Санкт-Петербурга, Якутска и Южно-Сахалинска, за это время их посетили около 25 тысяч человек. Впереди — открытие выставки в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Уфе, Владивостоке, Ставрополе, Пятигорске и Твери.

Интерактивная экспозиция рассказывает о древней истории Приазовья, о периоде казачества, об эпохах Петра I и Екатерины II, о строительстве портовых городов на берегах Азовского моря. Посетители могут проверить знания в игре «Геральдика Приазовья», сфотографироваться на палубе старинного корабля и даже неожиданно «встретить» знаменитого уроженца Таганрога — великого русского писателя Антона Павловича Чехова.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Для экспозиции было оцифровано более сотни фотографий и документов, применялись иммерсивные, театральные шоу-технологии, в том числе видеомэппинг, покрывающий до 70% некоторых залов, и мультимедийные носители, управляемые жестами с помощью игровой механики.

В Московском историческом парке планировали завершить флагманскую выставку «Русский Азов» в конце июня. Однако российские блогеры обратились к организаторам с просьбой продлить экспозицию, так как уверены, что интерес к ней значительно возрастет.

Сегодня наша молодежь по ряду причин, к сожалению, не знает и не воспринимает территории Приазовья как часть большой России. У них эта связь утеряна. Такие выставки, как «Русский Азов», посвященные истории Приазовья, важны прежде всего тем, что позволяют восстановить эти разорванные связи, — отметил Youtube-блогер Дмитрий Борисенко.

В результате было принято решение продлить экспозицию на ВДНХ на месяц до конца июля.

Проект «Русский Азов» реализуется на базе парков «Россия — Моя история». Экспозиция создавалась в течение двух лет и включает в себя материалы российских архивов и музеев, а также материалы краеведческого музея Мариуполя.