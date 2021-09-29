«Мухи обидеть не мог»: знакомый о погибшем на Урале солдате-срочнике

Знакомый одного из погибших в воинской части на Урале солдат-срочников в разговоре с NEWS.ru на условиях анонимности рассказал о характере покойного. По его словам, молодой человек «был тихоней, и мухи обидеть не мог».

Иван [Катлинских] был тихоней, он и мухи обидеть не мог. Он не был сильно общительным, всё время находился дома. На улице его ни разу не видел. Как я понял, в армию он не горел желанием идти, — подчеркнул собеседник.

По имеющейся в СМИ информации, скончавшегося звали Иван Катлинских, родом он из села Бердюжье Тюменской области.

Во вторник 28 сентября из воинской части в посёлке Свободный Свердловской области сбежал солдат-срочник. Позже его обнаружили мёртвым в лесном массиве недалеко от места прохождения службы. Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай. Военнослужащий пытался взобраться на опору линии электропередачи и получил удар электрическим током. При нём было личное оружие. На следующий день в той же воинской части совершилсамоубийство другой солдат срочной службы.

Ранее юрист «Комитета солдатских матерей России» Александр Латынин заявил NEWS.ru, что воинскую часть в Свердловской области, где в течение практически одних суток погибло два солдата-срочника, необходимо «расформировать к чертям собачьим», а личный состав «раскидать» по другим в/ч и тогда уже выяснять что и как произошло.