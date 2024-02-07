Муха-горбатка: как выглядит насекомое, лишившее россиян эквадорских бананов

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Россия с 5 февраля прекратила ввоз бананов из Эквадора. Всему виной «карантинный объект», который Россельхознадзор систематически выявляет в поставках из этой страны. Речь о многоядной мухе-горбатке.

Муха-горбатка — насекомое-паразит. Она способна быстро размножаться даже в изолированных условиях, например контейнерах. Насекомое заражает продукты не только растительного, но и животного происхождения. Ее можно найти в бананах, муке, грибах и сырах.

Для людей это насекомое опасно тем, что его личинки способны вызывать миазы, то есть жить и развиваться внутри человеческого тела. Также муха-горбатка переносит опасные инфекции.

Как выглядит насекомое, из-за которого россияне могут остаться без бананов, — в инфографике NEWS.ru.