Муфтият Татарстана хочет проверить российские вакцины на халяльность

https://static.news.ru/photo/52677192-622f-11eb-9ec8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков вакцин против COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов, дабы проверить препараты на халяльность, заявил председатель комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирек Зиганшин.

Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности, — отметил Зиганшин, слова которого приводит РИА Новости.

По словам Зиганшина, в России проживают 25 млн мусульман, при этом Татарстан является одним из крупнейших мусульманских регионов.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников призвал население России вакцинироваться от COVID-19.

По словам врача, пройти вакцинацию следует именно сейчас. Это позволит пройти максимально безболезненно новый всплеск пандемии COVID-19.